Laura Carere candidata con “Noi Moderati”: esperienza, competenze e impegno per il territorio

Laura Carere, classe 1978, ha annunciato la propria candidatura con il movimento politico Noi Moderati, mettendo a disposizione della comunità un percorso professionale e umano maturato in oltre vent’anni di esperienza tra ambito tecnico, amministrativo e sociale.

Un profilo poliedrico, arricchito da numerosi corsi di formazione e da esperienze lavorative nei settori tecnico e amministrativo, con particolare attenzione ai rilievi, alla progettazione e alla gestione documentale.

Negli ultimi anni, ha orientato il proprio impegno verso il sociale, partecipando a progetti dedicati all’inclusione, al sostegno delle famiglie e al supporto dei minori, rafforzando un percorso centrato su attenzione alle fragilità e coesione territoriale.

La candidatura con Noi Moderati si inserisce in questa traiettoria, con un’attenzione particolare a famiglie, giovani e lavoro, puntando al rafforzamento delle reti sociali locali.

“Ringrazio il coordinatore regionale Galati, il coordinatore provinciale Foti e il coodinatore cittadino Politi per il sostegno, la fiducia e l’opportunità di partecipare al progetto politico di Noi Moderati sul territorio” – afferma Laura Carere.