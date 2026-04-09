Sorpresi a tagliare alberi e rubare legno nel Parco della Sila: arrestati

Due persone sono state arrestate mentre erano intente ad abbattere illegalmente alcuni alberi in località “Vallone Iennace”, nel Comune di Petilia Policastro (Crotone). I due sono stati sorpresi dai carabinieri forestalidel Nucleo “Parco” Cotronei nell’atto di trafugare quattro alberi di alto fusto — un cerro e tre ontani— all’interno di terreni boschivi demaniali di proprietà del Comune di Sersale (Catanzaro) situati nella zona del Parco nazionale della Sila nonché Zona speciale di conservazione facente parte della Rete Natura 2000 denominata “Fiume Tacina”.

Gli indagati sono stati intercettati a bordo di un veicolo carico di legname proveniente dall’area oggetto degli abbattimenti illeciti. Durante l’operazione è stato disposto il sequestro preventivo delle attrezzature utilizzate per l’abbattimento e la depezzatura oltre al materiale legnoso.

Il pubblico ministero di turno ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari. I carabinieri hanno inoltre contestato violazioni amministrative, per un importo complessivo superiore a 7.000 euro, a carico dei due.