Il presidente Copagri Calabria Macrì sulla decisione del Tar del Lazio: “L’iter marchio Igp per il bergamotto va avanti nonostante chi rema contro”. Udienza di merito il 22 settembre prossimo

“Nonostante le difficoltà e l’accanimento di chi cerca di mettere il bastone fra le ruote, di chi rema contro, l’iter va avanti e si spera al più presto di raggiungere la conclusione delle procedure per centrare l’obiettivo”, questo il commento “a caldo” del presidente regionale della Confederazione Produttori Agricoli (Copagri) Francesco Macrì, in merito alla decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio di respingere la sospensiva sull’IGP (Indicazione Geografica Protetta) del Bergamotto. All’udienza dinanzi al TAR Lazio si è discusso proprio sulla richiesta di “tutela cautelare” urgente per sospendere l’iter dell’IGP, invocata dai seguenti ricorrenti: Ezio Pizzi per il Consorzio della Dop Olio essenziale Bergamotto di Reggio Calabria e Foti per la ditta F.lli Foti società agricola sas. I giudici del Tar non hanno ritenuto di accogliere la richiesta di sospensione cautelare e hanno deciso di fissare l’udienza definitiva di merito del contenzioso (Pizzi e Foti contro Ministero all’Agricoltura, Regione Calabria e Comitato Promotore) al 22 settembre 2026. Il Tribunale amministrativo regionale (presidente Mariangela Caminiti; consigliere Salvatore Gatto Costantino; Marco Martone referendario estensore) ha, inoltre, confermato la piena efficacia dei provvedimenti di riconoscimento dell’IGP Bergamotto di Reggio Calabria, che proseguiranno il loro regolare iter di approvazione dinnanzi alle competenti autorità della Comunità Europea. C’è da registrare che il 6 maggio 2026 si terrà un’udienza dinanzi al Tar Lazio, riguardante l’ennesima richiesta di accesso agli atti da parte dei ricorrenti al Ministero dell’agricoltura. Il presidente di Copagri Calabria, barone Francesco Macrì, auspica il rapido superamento di tutti gli intralci per raggiungere finalmente l’importante risultato definitivo dell’IGP (Indicazione Geografica Protetta) del bergamotto.