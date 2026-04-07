La Calabria protagonista mondiale: al via il Campionato di Surf Casting 2026

È ufficiale: la Calabria si prepara a vestire i panni di protagonista assoluta dello sport internazionale. Dal 2 al 9 maggio 2026, il litorale ionico sarà lo scenario del 9° Campionato del Mondo di Pesca in Bordo di Mare (Surf Casting) categoria Master. L’evento, assegnato dalla Federazione Internazionale FIPS-M e coordinato dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) sotto l’egida del CONI, vedrà la partecipazione delle più forti delegazioni nazionali provenienti da ogni continente.

L’ organizzazione logistica e tecnica è affidata alla società New Sport Fishing Dream di Roccelletta di Borgia, sotto la guida del Presidente Lorenzo Maiuolo e del responsabile Matteo Perronace. I campi di gara, selezionati per le loro eccellenti caratteristiche tecniche, si snoderanno lungo le spiagge di:

​Catanzaro Lido (Area Giovino)

​San Sostene

​Roccelletta di Borgia

​Il quartier generale della manifestazione, dove risiederanno atleti e delegazioni, sarà l’Hotel Niagara, punto nevralgico per le operazioni di pesatura e i briefing tecnici.

​Il Mondiale non sarà solo una sfida sportiva, ma una vetrina per il patrimonio culturale calabrese. La Cerimonia di Apertura, prevista per domenica 3 maggio alle ore 16:00, si svolgerà nel maestoso Parco Archeologico Scolacium, unendo il prestigio dell’evento alla storia millenaria della Magna Grecia.

​A sancire il legame con l’eccellenza del territorio, i premi destinati ai vincitori del podio mondiale saranno firmati dal Maestro Orafo Michele Affidato, celebre in tutto il mondo per le sue creazioni artistiche.

​La dichiarazione di Antonio Debilio (Presidente FIPSAS Calabria)

​*”Ospitare un Campionato del Mondo è un onore immenso e una sfida che la FIPSAS Calabria ha colto con entusiasmo. Desidero rivolgere il mio più sentito benvenuto a tutti i pescatori, ai dirigenti e ai giudici di gara internazionali. Un ringraziamento speciale va a Stefano Sarti (Vice Responsabile del Settore Pesca di Superficie FIPSAS) per la fiducia e il supporto, e alla New Sport Fishing Dream per l’immenso lavoro organizzativo.

​Questo evento è il risultato di una sinergia straordinaria tra istituzioni e territorio. Da Taverna ad Albi, da Soverato a Borgia, fino al capoluogo Catanzaro, siamo pronti a dimostrare che la Calabria è una terra di sport, accoglienza e bellezza. Vedere i campioni premiati con le opere del Maestro Michele Affidato sarà il coronamento di una settimana che resterà nella storia della nostra regione.