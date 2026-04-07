La Calabria protagonista mondiale: al via il Campionato di Surf Casting 2026

È ufficiale: la Calabria si prepara a vestire i panni di protagonista assoluta dello sport internazionale. Dal 2 al 9 maggio 2026, il litorale ionico sarà lo scenario del 9° Campionato del Mondo di Pesca in Bordo di Mare (Surf Casting) categoria Master. L’evento, assegnato dalla Federazione Internazionale FIPS-M e coordinato dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) sotto l’egida del CONI, vedrà la partecipazione delle più forti delegazioni nazionali provenienti da ogni continente.
L’ organizzazione logistica e tecnica è affidata alla società New Sport Fishing Dream di Roccelletta di Borgia, sotto la guida del Presidente Lorenzo Maiuolo e del responsabile Matteo Perronace. I campi di gara, selezionati per le loro eccellenti caratteristiche tecniche, si snoderanno lungo le spiagge di:
Catanzaro Lido (Area Giovino)
San Sostene
Roccelletta di Borgia
Il quartier generale della manifestazione, dove risiederanno atleti e delegazioni, sarà l’Hotel Niagara, punto nevralgico per le operazioni di pesatura e i briefing tecnici.
Il Mondiale non sarà solo una sfida sportiva, ma una vetrina per il patrimonio culturale calabrese. La Cerimonia di Apertura, prevista per domenica 3 maggio alle ore 16:00, si svolgerà nel maestoso Parco Archeologico Scolacium, unendo il prestigio dell’evento alla storia millenaria della Magna Grecia.
A sancire il legame con l’eccellenza del territorio, i premi destinati ai vincitori del podio mondiale saranno firmati dal Maestro Orafo Michele Affidato, celebre in tutto il mondo per le sue creazioni artistiche.
La dichiarazione di Antonio Debilio (Presidente FIPSAS Calabria)
*”Ospitare un Campionato del Mondo è un onore immenso e una sfida che la FIPSAS Calabria ha colto con entusiasmo. Desidero rivolgere il mio più sentito benvenuto a tutti i pescatori, ai dirigenti e ai giudici di gara internazionali. Un ringraziamento speciale va a Stefano Sarti (Vice Responsabile del Settore Pesca di Superficie FIPSAS) per la fiducia e il supporto, e alla New Sport Fishing Dream per l’immenso lavoro organizzativo.
Questo evento è il risultato di una sinergia straordinaria tra istituzioni e territorio. Da Taverna ad Albi, da Soverato a Borgia, fino al capoluogo Catanzaro, siamo pronti a dimostrare che la Calabria è una terra di sport, accoglienza e bellezza. Vedere i campioni premiati con le opere del Maestro Michele Affidato sarà il coronamento di una settimana che resterà nella storia della nostra regione.