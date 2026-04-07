Idone PA: “FdI contro di noi? Sarebbe impossibile. Politica ci aiuti”

“Leggiamo che Fratelli d’Italia sarebbe contro di noi. Non vogliamo crederci. Sarebbe impossibile e senza senso. Ci siamo rivolti a Wanda Ferro, a Orsomarso, ad Antoniozzi, al capogruppo Brutto, ai consiglieri De Francesco e Pietropaolo. Abbiamo scritto all’on Giovanni Donzelli.

Se il primo partito italiano si mette contro le giuste istanze di oltre mille famiglie fa un errore madornale e perde ogni radice sociale.

Ma questa legge sarebbe un premio per tutti i partiti di maggioranza e opposizione. A meno che Fratelli d’Italia non ignori il grido di allarme di persone perbene che chiedono solo giustizia sociale.

Certo, il Consiglio regionale una legge del genere la può approvare in un secondo. È perfetta costituzionalmente. E risolve i problemi di tutti gli idonei.

L’on Ferro è certamente una donna intelligente e sa che il consenso politico si basa sulla capacità di ascoltare il popolo. E può evaporare improvvisamente. Lo si è visto al referendum scorso.

Abbiamo annullato la manifestazione del 25 marzo proprio per senso di responsabilità ma non staremo fermi. Saremo massa critica forte. Abbiamo il sostegno delle sigle sindacali. E per questo abbiamo fiducia in Occhiuto”.

Cos’ in una nota gli Idonei Calabria pubblica amministrazione.