Lavia: “Cisl per la strada del dialogo e della concertazione anche in Calabria”

La Cisl calabrese, con dirigenti e delegati, lavoratori e pensionati parteciperà il 13 dicembre a Roma, a Piazza Santi Apostoli, alla manifestazione nazionale “Sul Cammino della Responsabilità. Per migliorare la Manovra. Costruire un Patto”. Al centro della manifestazione ci sarà la richiesta di migliorare i contenuti della Legge di Bilancio, che comunque, è scritto in una nota, “presenta alcune misure che giudichiamo positivamente, come la riduzione dell’aliquota Irpef sui ceti medi e gli sgravi legati alla contrattazione”.

“Una scelta, quella del dialogo e della concertazione, che la Cisl calabrese – dichiara il segretario generale Giuseppe Lavia – vuole percorrere anche nella nostra Regione per costruire un Patto Sociale che ruoti attorno ad alcune questioni: lavoro dignitoso e sicuro, buona formazione, attrazione degli investimenti, sviluppo infrastrutturale, rimodulazione delle risorse comunitarie su pochi obiettivi strategici, rafforzamento dei servizi sociali e soprattutto che consenta il superamento delle criticità persistenti sulla sanità, per rendere pienamente esigibile il diritto alla salute, ad iniziare da un piano straordinario di assunzioni, dalla riduzione delle liste di attesa, dal rafforzamento dei Lea e dalla ricostruzione di una medicina del territorio carente”.

“La decisione, condivisa con la Regione Calabria, di avviare, a partire dalle prossime settimane, alcuni tavoli di confronto sulle principali vertenze – conclude Lavia – va nella direzione auspicata, così come gli affidamenti assunti su precariato, politiche attive del lavoro, appalti e legalità, buona formazione, salute e sicurezza, fisco regionale, credito, rispetto ai quali continueremo a lavorare ostinatamente perché diventino provvedimenti concreti. Come sempre valuteremo l’albero dai frutti”.