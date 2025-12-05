UE, Guarda (Verdi-Avs): “Pfas trovati in pasta e pane. Agricoltura e cibo sano devono valere più delle lobby della chimica”

“Il nuovo studio pubblicato da PAN Europe e riportato dalla stampa internazionale conferma livelli allarmanti di PFAS nei cereali venduti in Europa. È l’ennesima, triste dimostrazione che produrre cibo sano e sicuro conta meno della difesa di sostanze chimiche che avvelenano la popolazione. L’agricoltura e la salute dei cittadini devono valere più delle lobby della chimica,” dichiara Cristina Guarda, eurodeputata dei Verdi, agricoltrice e componente della commissione Agricoltura.

“Solo pochi giorni fa, i Popolari insieme all’estrema destra hanno fatto muro per bloccare la petizione di PAN Europe, che aveva raccolto oltre 260.000 firme da cittadini europei. Quella petizione chiedeva semplicemente l’attuazione delle strategie già esistenti per proteggere la qualità del nostro cibo e ridurre l’uso di fitofarmaci tossici che, degradando, si trasformano in PFAS. È inaccettabile che, di fronte a prove scientifiche sempre più chiare, si continui a difendere interessi di parte invece di tutelare la salute pubblica,” prosegue l’eurodeputata, vicepresidente della commissione Petizioni.

“L’uso eccessivo di fitofarmaci e sostanze chimiche è correlato a gravi problemi di salute – dal cancro ai disturbi neurologici e riproduttivi – e contribuisce al declino della biodiversità, colpendo anche gli impollinatori. Continuerò a battermi per regole più severe e il sostegno alle alternative, che già esistono nel campo dell’agroecologia,” conclude.