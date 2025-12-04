Modifiche alla circolazione dei treni il 6 e il 7 dicembre per lavori di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria

Per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) nella stazione di Catanzaro Lido, previste modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Jonica fra Catanzaro Lido e Crotone e Catanzaro Lido e Roccella Jonica e fra Catanzaro Lido e Lamezia Terme Centrale, dalle ore 13:00 di sabato 6 dicembre alle ore 6:00 di domenica 7 dicembre 2025.

In particolare, sarà attivata l’ultima fase del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) della stazione di Catanzaro Lido a seguito degli interventi sull’armamento ferroviario e sugli impianti di segnalamento eseguiti nei mesi scorsi.

L’investimento complessivo dei lavori è di oltre 5 milioni di euro, finanziati con fondi PNRR.

Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali dell’impresa ferroviaria o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.