Laghi: “Grazie a Pasquale Tridico. Ora avanti con una politica più unita e determinata”

“Desidero rivolgere a Pasquale Tridico un ringraziamento sincero e profondo per il lavoro portato avanti in questa campagna elettorale e per il contributo politico che, insieme, abbiamo costruito in questi mesi.

La sua scelta di optare per il Parlamento europeo è logica e opportuna, nel primario interesse della nostra regione. A lui vanno i miei migliori auguri per un impegno che saprà certamente continuare ad onorare anche in Europa.

Il momento che viviamo ci richiama con forza alla necessità di una compattezza politica autentica, dentro e fuori il Consiglio regionale. Le recenti elezioni in Campania e Puglia dimostrano quanto oggi sia fondamentale presentarsi come una comunità politica coesa, capace di interpretare le esigenze dei cittadini e di dare risposte unitarie e credibili.

Per parte mia, continuerò a portare avanti il lavoro avviato con rinnovata determinazione, nel solco dei valori condivisi e con la responsabilità di consolidare un progetto politico che guarda al futuro con serietà e visione”.

Così il consigliere regionale, Ferdinando Laghi sulle dimissioni di Pasquale Tridico da consigliere regionale della Calabria.