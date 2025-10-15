Confartigianato Calabria nella nuova rete nazionale della formazione: nasce Confskill

Il 13 ottobre è stata ufficialmente costituita Confskill, la nuova società nata all’interno del Sistema Confartigianato, che riunisce 23 tra Associazioni, Federazioni, società di servizi ed enti di formazione. Tra i soggetti fondatori figura anche Confartigianato Calabria, a conferma del ruolo sempre più strategico che la rete regionale riveste nei processi di innovazione, formazione e crescita delle imprese artigiane calabresi.

L’iniziativa rappresenta il punto di arrivo di un percorso di condivisione del progetto “Sistema Confartigianato Formazione”, pensato per valorizzare e accompagnare le attività della rete territoriale di Confartigianato nel campo della formazione e delle politiche attive per il lavoro.

Con la nascita di Confskill, il sistema si dota di una piattaforma comune capace di consolidare relazioni, condividere buone pratiche e sviluppare modelli di formazione replicabili in tutto il Paese. L’obiettivo è quello di elevare il livello delle competenze, sostenere la competitività delle imprese e presidiare le occasioni di crescita e innovazione, con uno sguardo rivolto alle nuove sfide del mercato del lavoro.

Il piano operativo prevede, in una prima fase, la ricognizione dei servizi formativi e di orientamento già esistenti, la definizione di format condivisi, l’attivazione di strumenti per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e la partecipazione congiunta a progetti di carattere nazionale ed europeo per la promozione e lo sviluppo dell’artigianato e delle piccole e medie imprese.

Grazie a un oggetto sociale ampio e flessibile, Confskill potrà in futuro ampliare ulteriormente il proprio campo d’azione, rispondendo alle esigenze che emergeranno dalle realtà territoriali e dalle imprese associate.

Con la sua partecipazione, Confartigianato Calabria conferma la volontà di essere protagonista attiva nella costruzione di un sistema formativo moderno, coordinato e al servizio degli artigiani, delle PMI e del capitale umano del territorio.