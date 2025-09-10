Regionali, Antoniozzi (FdI):” Dispiace per Azione, ora è schierata contro chi non voleva la città unica”

“Dispiace che i consiglieri regionali di Azione non siano con noi alle regionali. Anche se Calenda ha detto no a Tridico”.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“L’on Graziano è stato un esponente di livello del centrodestra – dice Antoniozzi – al punto di essere il firmatario della città unica. Oggi è schierato con Sandro Principe, che legittimamente dal suo punto di vista ha detto no alla città unica.

Graziano ha contrastato chi ha detto no alla città unica di Cosenza e oggi figura nelle liste organizzate dai riformisti.

Io rispetto sempre ovviamente le persone ma De Nisi e Graziano sono stati parte integrante della nostra maggioranza e oggi li troviamo in liste dove non avrebbero dovuto essere, e solo per una incomprensione dialettica che poteva essere superata. Io credo che Graziano per la sua storia sia un moderato di centrodestra” – conclude Antoniozzi.