Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “I lavoratori della Meridionali Petroli e quindi le loro rispettive famiglie siano tutelate”

“I lavoratori della Meridionali Petroli e quindi le loro rispettive famiglie siano tutelate”. Ad affermarlo alla stampa è Ivan Martino esponente politico regionale e coordinatore regionale del movimento Democraticamente Uniti per la Calabria. “Si valuti con attenzione ogni soluzione per migliorare l’ impatto ambientale, ma non bisogna dimenticare che dietro questo impianto strategico per tutta la Calabria ci sono famiglie e posti di lavoro da salvaguardare” afferma l’esponente politico vibonese che alle prossime elezioni regionali sostiene in tutti le circoscrizioni elettorali Forza Italia. “E’ fondamentale convocare un tavolo tecnico tra le parti per decidere meglio quale soluzione prendere” conclude Martino che secondo le recenti indiscrezioni è ormai prossimo a confluire in Forza Italia.