“Agisci in modo che ogni tuo atto sia degno di diventare un ricordo” - Immanuel Kant
HomeCalabriaSindacati: "Al via percorso condiviso in merito alla situazione di Fondazione Terina"
Calabria

Sindacati: “Al via percorso condiviso in merito alla situazione di Fondazione Terina”

“In attuazione della legge regionale 31/2024 che dispone misure concrete per la salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso il trasferimento o l’inquadramento del personale in servizio presso altri enti di diritto privato controllati dalla Regione o presso enti e agenzie subregionali, si è avviato nei mesi scorsi un percorso di confronto strutturato con le organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil”. Lo affermano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Calabria, Gianfranco Trotta, Giuseppe Lavia e Mariaelena Senese in merito alla situazione di Fondazione Terina.

“La norma – proseguono – prevede che il personale attualmente in servizio possa essere ricollocato all’interno della rete degli enti regionali, previo espletamento di procedure selettive, secondo criteri di trasparenza, merito e valorizzazione delle competenze già acquisite. La Fondazione Terina, infatti, è stata posta in liquidazione coatta e la procedura concorsuale pendente presso il Tribunale prevede il licenziamento del personale se non si trovano soluzioni alternative che tutelino i lavoratori come quelle trovate nei diversi tavoli tecnici tra Regione e Cgil Cisl e Uil. A tal fine sono quindi stati pubblicati alcuni bandi e altri ne verranno pubblicati dagli enti e società regionali che hanno esigenze nei profili tecnici del personale già in forza alla Fondazione”.

“I bandi – affermano i sindacalisti – sono atti amministrativi attuativi che si collocano a valle della normativa regionale di riferimento e sono subordinati all’espletamento delle consultazioni con le organizzazioni sindacali, previste a salvaguardia delle tutele occupazionali. Per Cgil Cisl e Uil la tutela dei lavoratori e delle loro famiglie deve essere messa sempre al primo posto”.

“Le dinamiche politiche e le campagne elettorali – concludono i segretari generali di Cgil Cisl e Uil Calabria – non devono mai generare un fermo dell’azione amministrativa. Il territorio ha bisogno di risposte immediate, concrete, quotidiane. I problemi non vanno in pausa e la buona amministrazione non può essere sospesa in attesa del prossimo turno elettorale. Non possono essere tollerate né pause estive né speculazioni politiche a fini elettorali che si consumano sulla pelle dei lavoratori della Fondazione Terina. La dignità del lavoro e la responsabilità istituzionale continueranno ad essere al centro di ogni nostra scelta”.

Articolo PrecedenteOcchiuto: “Altri dieci treni nel 2026 oltre ai 27 già in servizio. Salto enorme per la Calabria che viaggiava tra littorine e ritardi”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Carcere di Rossano, drone bloccato dagli agenti: il plauso dell’USPP

Torino, 44 anni dopo il sequestro di Lorenzo Crosetto: memoria e giustizia da tramandare nelle nostre scuole

Giacomo Scortica è il nuovo volto della Dierre Basket

Nasce il presidio rurale AIB dei Vigili del Fuoco: risultato storico per la sicurezza del territorio di Mormanno

Niente lanterne cinesi, daspo per legna e carbonella, ecco le ordinanze dei sindaci italiani per il “Ferragosto dei no”: a Praia a Mare (CS)...

La comunità civica “Adesso parla Reggio” sul caso Hotel Miramare: “Deve restare patrimonio pubblico”

Occhiuto: “Altri dieci treni nel 2026 oltre ai 27 già in servizio. Salto enorme per la Calabria che viaggiava tra littorine e ritardi”

Grande successo a Rosarno per il 75° anniversario dell’incoronazione della Vergine di Patmos

A Napoli dolore e rabbia ai funerali di Luigi di Sarno, morto per intossicazione da botulino dopo aver mangiato un panino sul lungomare di...

Gioiosa Ionica, Costruire Insieme: “Un’amministrazione che affossa turismo, commercio e viibilità”

La Città Metropolitana di Reggio Calabria patrocina “Sciumicami”, il cortometraggio di Emanuela Licciardelli in programma il 20 agosto al Cine Teatro Odeon

Turismo enogastronomico, presentato a Roma il Libro Bianco: servono nuove figure professionali per far crescere il settore

Convocati gli assistenti educativi: il Comune avvia le procedure per garantire il servizio sin dal primo giorno di scuola

Annalisa Insardà incanta il Premio Caccuri

Campana (AVS): “La giustizia sociale e i bisogni della popolazione, unici fari a guidare il nostro impegno politico”

Locri: un arresto per incendio di rifiuti

Il 18 agosto a Soveria Mannelli la IV edizione de “La notte incantata”

Botulino: altri tre pazienti fanno ritorno a casa

Festa di San Michele Arcangelo nell’omonima frazione di Serrastretta tra celebrazioni religiose e tradizione popolare

Muore in mare dopo un malore nella Locride

Raffica di dimissioni: consiglio comunale di Cutro verso lo scioglimento

QuartAumentata in concerto a Cardeto a Ferragosto: etnopop e tradizione per la Festa dell’Assunta

Stabilimenti balneari abusivi lungo la Costa degli Dei: restituiti alla collettività 5.000 mq di spiaggia

Girifalco verso la Festa di San Rocco

Catanzaro: l’assessore allo Sport Antonio Battaglia ricorda Padre Fedele

Sanità: Dario Padrone nuovo direttore amministrativo di Azienda Zero

Loizzo: “Candidati presidenza regione firmino patto contro lo spopolamento”

Grande successo per la Festa dell’Emigrante a San Floro

Stasera Fausto Leali in concerto all’area Porto, evento gratuito promosso dal Comune di Catanzaro per la chiusura di “Sapore di mare”

Il 17 agosto Marea Summer a Paola

Ester Profazio sarà presente alla serata “Omaggio a Otello Profazio” a Rocca Imperiale

Carabinieri stoppano maxi party abusivo sul litorale di Bagnara Calabra

Il 17 Agosto, “AL DI MEOLA – Acoustic Trio”, al Parco Scolacium (Borgia).

Serie A inizio campionato: 23–24 agosto 2025

Una HUMANA FORESTA al Mercato della Badia – Un viaggio teatrale immersivo tra natura e racconto a Bivongi

Laino Borgo: il Palio cu i ciucci vinto dalla Contrada San Sebastiano

Eni Rewind, Occhiuto: “Tar ci dà ragione, a Crotone nessun rifiuto speciale, vinta battaglia di civiltà”

Intossicazione da botulino, Procura di Paola: “Finora 18 parti offese e 3 persone indagate”

La podolica fa bene al cuore: da Terravecchia appello ed inno ad un MID della Calabria Straordinaria. Prosegue con successo format Gal Sibaritide nei...

Ferragosto tra le vette e i boschi millenari: Saracena celebra la sua montagna con Masistro Park, il centro turistico e la ciclovia di Novacco

Spettacoli, danze, workshop e cultura al “Kaulonia Tarantella Festival”: dal 21 al 24 agosto a Caulonia

Sant’Ilario dello Ionio, grande partecipazione al convegno sui gastroprotettori con il prof. Zagari: “Sono farmaci necessari per la salute, ma attenzione all’uso inappropriato”

Grave fatto a Nicotera: i vigili urbani comandati a identificare la squadra di Calabria Verde mentre operava per la bioattivazione sul torrente San Giovanni

Insulti social, la solidarietà del sindaco Fiorita e della giunta alla sottosgretaria Ferro: “Esiste un confine che non si deve superare”

Reggio, gruppo RED su Piazza Milano: “Sia modello di rigenerazione per ogni quartiere”

Nuove progressioni verticali alla Città Metropolitana, Falcomatà e Versace soddisfatti: “Garantite competenza e professionalità”

Street food, Eventi Solidali Aps prende posizione nel dibattito sui rischi alimentari: “Evitiamo la demonizzazione di un intero settore. La sicurezza si costruisce con...

Reggio, i “Petali” di Giuseppe Marino impreziosiscono Piazza Municipio a Gallina

Assistenti all’autonomia, il garante Mattia: “Siano in classe dal primo giorno di scuola”

Veronese: “No al paragone vergognoso con il Vajont: il Ponte sullo Stretto è un’opera sicura e strategica, progettata con i migliori tecnici”

Catanzaro, dieci anni di Morzello e Amicizia: Antica Congrega Tre Colli celebra la giornata per gli “Orfani”

Regionali, Straface: “Da sinistra spettacolo indecoroso”

La consigliera regionale Bruni: “PD unito e radicato sul territorio per costruire l’alternativa alla destra in Calabria”

Nasce a Belcastro il Magna Grecia Park: “Un progetto epocale per la Calabria. La Fondazione Magna Grecia Park sceglie Belcastro, grazie alla visione coraggiosa...

Padre Fedele, il calcio che non esiste più…

Reggio Calabria, il consigliere Malara sulla rigenerazione di Piazza Milano: “Completato il terzo intervento di rigenerazione dei quartieri popolari”

Casi botulino, dimessi 7 pazienti dall’Annunziata di Cosenza. Migliorano le condizioni dei ricoverati

Forza Italia Giovani Reggio presente al DeaFest, Camera: “Piccoli comuni motore di crescita per il territorio”

Si presenta sotto casa dell’ex moglie nonostante divieto di avvicinamento: arrestato a Catanzaro

Estate in sicurezza: la Polizia di Stato al fianco dei cittadini in viaggio

Casi botulino, Airs conferma alcune date eventi street food in Calabria. Altri sono annullati per alleggerire controlli Nas

La Dierre Basketball Reggio Calabria si assicura il talento di Benedetto Epifani

Catanzaro: pubblicata la gara per la rifunzionalizzazione del Fabbricato Uffici del Genio Civile e del Provveditorato OO.PP.

Dal 16 agosto a Conflenti la mostra personale dell’artista Alberto Badolato dal titolo Informale Barocco

Conoscere l’Aspromonte Geopark: alla scoperta della “Fiumara dell’Amendolea”

Vibo Marina brinda al successo di “Calici sotto le stelle”, una serata indimenticabile tra degustazioni, musica e migliaia di presenze

Anche l’Amministrazione Comunale di Rende piange la morte di padre Fedele

Reggio: successo a piazza De Nava per la Canadian I.D.A. Junior Company. Latella: “Ennesima serata da incorniciare”

A Tiriolo il 16 e 17 agosto “Bacchanalia, 2200 anni dopo” tra musica, gusto e impegno sociale

La BCC della Calabria Ulteriore rinnova la partnership con l’US Catanzaro 1929: insieme per passione, territorio e comunità

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Magna Graecia 2025

Stasera Ron festeggia il compleanno a Pallagorio

Incantano le performance del “Magma Acoustic Duo”. Prossimi appuntamenti: 14 agosto a Centrache, il 15 a Montepane Lido, il 23 a Botricello

Carabiniere libero dal servizio sventa furto d’auto a Roccella Ionica

Andrea Fusco e Michael Buttarini, i due liberi della Tonno Callipo

Nuova rotta Wizz Air da Lamezia Terme a Bratislava

Pirossigeno Cosenza Basket: arriva Sergio Madrigrano

Motta San Giovanni, il sindaco Verduci scrive al Consorzio di bonifica chiedendo la modifica delle tariffe per il prelievo dell’acqua per uso agricolo

Anche quest’anno la Festa dei Minatori della Cgil

Roccella Summer Festival 2025, domani sera al Teatro al Castello è il turno di “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci

L’Istituto comprensivo di Rizziconi diventa Polo musicale e coreutico

Reggio: i prossimi due appuntamenti a Catonateatro

SuperEnalotto: a Reggio Calabria centrato un “5” da oltre 15mila euro

Inaugurata a Reggio Calabria la nuova Piazza Milano, una rigenerazione urbana che restituisce alla città un luogo di relax, svago e sport

In migliaia in Calabria con Fedez a Cittanova e Gabry Ponte a Villapiana

Morte Padre Fedele, Mancini: “Perdita dolorosa, rimane sua azione incessante per gli ultimi”

Occhiuto: “Addio a padre Fedele, simbolo di pace e fratellanza”

Rotary Club di Polistena: primo service del Club a sostegno dei bambini del reparto di Pediatria

La prima ricerca etnografica sulla malattia venosa cronica: un primato mondiale firmato “Calabria”

La Centrale Operativa Territoriale (COT) dell’Asp di Crotone: un anno di attività. Il Commissario straordinario Calamai: “Cure integrate e di qualità, con al centro...

Bonifica del SIN di Crotone: dopo 25 anni partiranno i primi carichi di rifiuti non pericolosi della discarica fronte mare

Il Premio Scintille Cultura Calabria: i riconoscimenti

Scoperto falso dentista nel Cosentino

Catanzaro: interruzione idrica su viale Crotone

Sindaci ed istituzioni a confronto sul governo della bellezza: a Caloveto successo per nuova tappa format itinerante Gal Sibaritide

Allarme botulino: l’International Streetfood annulla tutti gli eventi in Calabria

Successo per il Luna Park AVIS a Gizzeria: una serata di festa, giochi e solidarietà

Bimba di nove anni cade dalla finestra del primo piano a Corigliano-Rossano: non è in pericolo di vita

Catanzaro, Ferragosto: ordinanza del Sindaco per prevenire gli incendi nelle aree verdi

Regione Calabria a favore delle nuove generazioni, Capponi: “Pubblicato avviso per iniziative Politiche giovanili”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook