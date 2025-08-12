Vile ed incivile attacco social al presidente del Consiglio Meloni e al sottosegretario Ferro, solidarietà del SAP: “Sia identificato autore”

Solidarietà è stata espressa dal Sindacato Autonomo di Polizia al Sottosegretario Wanda FERRO ed al Presidente del Consiglio Giorgia MELONI, per il vile attacco subito attraverso i social dopo la pubblicazione di un post da parte del sottosegretario che elogiava il Presidente del Consiglio. Il vile e vergognoso attacco – commentano il segretario nazionale del Sap, Cesare CORICA ed il Segretario Regionale della Calabria, Michele GRANATIERO – evidenzia la deriva verbale raggiunta nello scontro politico e la violenza nei confronti del nemico da combattere, un clima violento, un odio ideologico in cui tutto sembra lecito “esprimiamo un profondo sentimento di disgusto, solo un deficiente accecato dall’odio può scrivere tali parole perché esistono confini che non devono mai essere superati.” Dopo la denunzia sporta dall’Onorevole FERRO, auspichiamo che l’autore di questo vigliacco gesto sia presto identificato e possa rispondere di quanto fatto. “Bisogna far comprendere ai tanti hater che le tenebre e la rete non li rendono immuni dalla punibilità, tastiera e schermo non rappresenteranno una barriera protettiva per questo vigliacco che la Polizia Cibernetica individuerà rapidamente.”