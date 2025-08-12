Regione Calabria a favore delle nuove generazioni, Capponi: “Pubblicato avviso per iniziative Politiche giovanili”

La Regione Calabria conferma il proprio impegno a favore delle nuove generazioni annunciando, in fase di pre-informazione, la pubblicazione dell’avviso pubblico per il finanziamento di iniziative nell’ambito delle Politiche giovanili 2024, sostenuto dal Fondo nazionale per le politiche giovanili. Con una dotazione finanziaria complessiva di 600 mila euro, l’avviso intende supportare progettualità innovative rivolte a giovani tra i 14 e i 35 anni, con un contributo massimo di 10 mila euro per progetto.

“Si tratta di un’iniziativa concreta per valorizzare la creatività e il protagonismo delle nuove generazioni – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili Caterina Capponi -. Vogliamo offrire ai giovani calabresi nuove occasioni di espressione, sperimentazione e crescita attraverso attività culturali, artistiche e inclusive, che parlino i loro linguaggi e intercettino le nuove forme di comunicazione e narrazione”.

L’intervento intende: incentivare la sperimentazione artistica in contesti non convenzionali; sostenere produzioni culturali contemporanee e indipendenti; promuovere progetti multidisciplinari che integrino scrittura, storytelling, audiovisivo, fumetto, game design e content creation. Possono partecipare all’Avviso le associazioni senza scopo di lucro che, da statuto, operano in linea con gli obiettivi del bando.