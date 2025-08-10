De Francesco (FdI): “Sosteniamo con convinzione ricandidatura Occhiuto”

“Sosteniamo con convinzione la ricandidatura di Roberto Occhiuto alla Regione, consapevoli di un quadriennio esaltante che ha visto migliorare notevolmente la qualità dei servizi , dell’ambiente, della spesa comunitaria. Saremo al fianco del presidente puntando, come primo partito italiano a diventare ancora più incisivi e determinanti nella prossima legislatura. Faremo una campagna elettorale all’insegna del consuntivo di questi quattro anni sperando e confidando che prevalgano, nel ragionamento, le questioni politiche. La Calabria ha bisogno di continuità e di una stabilità istituzionale che le consenta di effettuare un ulteriore step verso la modernizzazione e il rinnovamento. Confidiamo nella partecipazione popolare e nella fiducia in Occhiuto e nella credibilità del governo Meloni”. Lo afferma in una nota la consigliera regionale Luciana De Francesco.