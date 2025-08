Dimissioni Occhiuto, O. Greco: “Ha dimostrato di avere coraggio e intuito politico”

“Una scelta forte per una nuova Calabria.

Con le dimissioni che hanno colto tutti, o quasi, di sorpresa, Roberto Occhiuto ha confermato di avere coraggio e intuito politico. Due doti che fanno di lui un indiscusso leader in un panorama regionale troppo spesso frequentato da nani.

Abbiamo assistito nelle scorse ore, ad esempio, a leader nazionali di partiti che non arrivano al 2% innervosirsi per una telefonata e pronunciare frasi che non si addicono a chi ricopre ruoli politici così apicali. Difficile, con costoro, ragionare sul piano istituzionale.

A loro ricordiamo che non è certo un caso se da Roma i referenti nazionali della coalizione di centrodestra hanno avallato un’operazione che può sembrare un azzardo, ma che era quanto mai necessaria, visto il clima che si era creato in Regione e che lo stesso Presidente ha denunciato nel suo video.

Ci lascia perplessi anche l’uscita del segretario regionale del PD, Nicola Irto, che in una sorta di nemesi ha definito “poltronista” chi ha deciso di rimettersi in gioco e chiedere nuovamente il consenso ai calabresi, nonostante manchi più di un anno alla fine naturale della legislatura. Un gesto che dovrebbe invece essere riconosciuto come atto di responsabilità e coerenza.

Noi non facciamo parte della schiera di politici di secondo piano che non hanno piani per la Calabria se non quelli personali. Siamo quindi pronti a scendere in campo con una nostra lista, al fianco di chi dimostra idee chiare e volontà reale di cambiare il destino della Calabria, attraverso progetti ben definiti.

Populismi ed estremismi, a sinistra come a destra, non ci hanno mai interessato.

In questi anni, Italia del Meridione è cresciuta in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, come dimostrano le recenti affermazioni a Rende, Lamezia Terme, Paola e Scalea – solo per citare gli ultimi casi.

Ovunque ci siamo presentati, i nostri uomini e le nostre donne hanno ricevuto consenso popolare, un consenso basato sul fare, sulla presenza, sull’azione politica quotidiana e costante. Nelle nostre fila militano amministratori esperti, radicati nei territori, che possono offrire un contributo concreto alla coalizione.

Questa è l’esperienza che vogliamo mettere al servizio di chi saprà interpretare al meglio le istanze dei calabresi, attraverso un programma di riforme serio, capace di modernizzare la Calabria e darle finalmente un volto nuovo.

Una Calabria che non può più permettersi di perdere tempo in camarille partitiche.

È il tempo della responsabilità, del merito, delle scelte”.

Così Orlandino Greco, sindaco di Castrolibero e fondatore di Italia del Meridione.