Pedopornografia online, Princi “I bambini non si toccano. Dall’Europa misure avanzate e pene più severe”

“In Italia, nel primo semestre del 2024, le vittime accertate di pornografia minorile sono quasi raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato drammatico, aggravato dal fatto che il 66% di queste vittime ha meno di 14 anni. Sono numeri che non possiamo ignorare e che rendono ancora più urgente un intervento deciso a livello europeo. Proprio per questo, sono particolarmente orgogliosa dell’adozione da parte del Parlamento europeo della proposta di direttiva contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, incluso il materiale pedopornografico online. I bambini non si toccano”.

Lo afferma Giusi Princi, europarlamentare di Forza Italia e del PPE.

“L’adozione della proposta di direttiva – prosegue – rappresenta una svolta storica che rafforza la protezione dell’infanzia in tutta Europa, anche nel mondo digitale. Da mamma, considero questo risultato un segnale di grande importanza: i minori non possono difendersi da soli. È nostro dovere proteggerli, con norme chiare e strumenti efficaci”.

La proposta adottata dal Parlamento europeo introduce pene più severe e misure avanzate, tra cui l’abolizione dei limiti di tempo per denunciare abusi; una definizione giuridica chiara del consenso; il divieto dei cosiddetti “manuali dell’orrore”; la criminalizzazione dell’uso dell’intelligenza artificiale per creare materiale pedopornografico, inclusi i deepfake; l’obbligo, per le piattaforme online, di implementare sistemi efficaci di verifica dell’età per impedire l’accesso dei minori ai contenuti pornografici.

“In Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo – prosegue – ho contribuito personalmente alla stesura del testo, proponendo emendamenti specifici per evidenziare le discriminazioni e le violenze che colpiscono in modo particolare le bambine e le giovani donne, spesso bersagli di abusi sessuali, anche attraverso strumenti digitali come i deepfake. La violenza di genere si evolve con la tecnologia – evidenzia – e la legge deve restare al passo”.

Con il voto a Strasburgo, il Parlamento si è espresso con larghissima maggioranza a favore della proposta, che ora entra in fase di negoziato con il Consiglio a partire dal 26 giugno.

“Il gruppo PPE – aggiunge l’eurodeputata – continuerà a sostenere con determinazione questa direttiva, affinché venga adottata al più presto. Proteggere i minori deve essere una priorità assoluta. Con questa direttiva – conclude – diamo finalmente un segnale chiaro: un passo concreto verso una maggiore tutela dell’infanzia”.