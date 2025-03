Occhiuto nominato commissario per la costruzione dei nuovi ospedali, Comito: “Ottima notizia per la Calabria”

“La nomina del presidente Occhiuto come commissario per accelerare su nuovi ospedali è un’ottima notizia per la nostra regione. Grazie a questi poteri di carattere speciale, chiesti e ottenuti dal presidente al governo, si potranno accelerare le procedure dei lavori per la realizzazione di queste infrastrutture che la Calabria aspetta da oltre vent’anni.

Ora ci addentriamo in una fase sempre più operativa. Dopo aver chiuso i bilanci delle aziende sanitarie e ospedaliere, e ricostruito un’organizzazione sanitaria regionale, l’amministrazione guidata dal presidente Occhiuto, giorno dopo giorno, sta dimostrando che, se si vuole, con impegno e determinazione, la sanità in Calabria può essere governata e soprattutto garantita ai cittadini di tutti i nostri territori. Sappiamo bene che il lavoro da fare è ancora tanto, ma la strada imboccata è quella giusta”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Michele Comito.