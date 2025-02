Il fashion designer Claudio Greco pronto a stupire la fashion week di Milano con l’intelligenza artificiale

Claudio Greco, sempre pronto a stupire il pubblico e sempre più vicino alle tematiche sociali e ambientali, abbraccia il mondo della sostenibilità e dell’innovazione con l’intelligenza artificiale applicata alla moda.

L’applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore della moda prevede l’impiego di algoritmi avanzati e l’uso di una tecnologia di machine learning per migliorare l’elaborazione dei dati e la decisione di processi produttivi. Il tutto è reso possibile, in questo caso, grazie al progetto di ricerca che lo stilista ha sviluppato con l’Università della Calabria, nel Laboratorio di Modellazione e Scienze Cognitive.

Figure geometriche e colori si fondono qui con vecchie e nuove tendenze per creare capi unici, frutto di un algoritmo e della creatività del fashion designer. Le immagini digitali diventano materiali reali e specifici. Ogni design generato da questi algoritmi è attentamente valutato per comprendere come potrebbe adattarsi a tessuti e materiali.

In occasione della fashion week, domenica 2 marzo alle ore 15, l’Enterprise Boutique Hotel Milano farà da palcoscenico ad un importante messaggio di sostenibilità dello stilista, facendo sfilare una collezione frutto dell’AI Fashion. È infatti la prima volta che uno stilista della fashion week di Milano lascia spazio all’intelligenza artificiale nel campo della moda. A seguire, una collezione inedita di abiti cuciti a mano dalle più abili sarte calabresi su tessuti pregiati. Le due sfilate saranno accompagnate dalle note del maestro Giuseppe Cosentino. La stagione 2025-2026 del fashion designer si annuncia carica di una modernità che pensa all’ambiente. Le sfilate saranno dedicate alla figura della donna, nello specifico alla non violenza sulle donne, tema molto a cuore allo stilista in quanto sostenitore del Centro Contro la Violenza alle Donne “Roberta Lanzino”, e alla sua fonte d’ispirazione: Coco Chanel, la donna della moda.

<< La fashion week è sempre un’intensa emozione, quest’anno ho deciso di portare il frutto di un progetto al quale tengo molto e spero possa essere fonte d’ispirazione per molti>> dichiara Claudio Greco.