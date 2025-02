Senatrice Minasi: “Pietro Gaeta nominato procuratore generale della Cassazione, un riconoscimento di alto valore”

“L’elezione dell’avvocato Pietro Gaeta a Procuratore Generale della Corte di Cassazione rappresenta un traguardo di straordinario prestigio, che ci riempie di orgoglio, soprattutto perché è un figlio della nostra terra. Il suo percorso, segnato da impegno, competenza e dedizione alla giustizia, è la dimostrazione concreta del valore espresso dalla nostra comunità. Così la senatrice Tilde Minasi esprime le sue congratulazioni per la nomina del magistrato reggino.

In un momento – prosegue la senatrice – in cui la lotta alla criminalità organizzata e la difesa della legalità richiedono fermezza e professionalità, la scelta di Gaeta assume un significato ancora più importante. Il suo lavoro e la sua esperienza al servizio delle istituzioni saranno garanzia di autorevolezza e integrità in un ruolo così delicato e strategico per il nostro Paese.

Sapere che un reggino – aggiunge ricoprirà per la prima volta un incarico di tale rilievo è motivo di grande soddisfazione per tutta la Calabria e conferma l’eccellenza e la capacità del nostro territorio di esprimere figure di alto profilo nelle più alte istituzioni dello Stato. Sono – conclude – certa che Gaeta saprà affrontare questa sfida con lo stesso spirito di servizio e la stessa determinazione che hanno caratterizzato la sua carriera. A lui vanno le mie più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro”.