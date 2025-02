Regione Calabria: “Pubblicato avviso P.Art.E.C.I.P.O. contro il degrado sociale delle periferie”

“È consultabile sul sito della Regione Calabria l’Avviso pubblico P.Art.E.C.I.P.O. (Programmi articolati e coordinati in periferie organizzate) per la presentazione di proposte progettuali da parte dei Comuni calabresi finalizzate a promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini”. Lo riferisce una nota dell’ufficio stampa della Giunta regionale.

“La dotazione finanziaria – è detto nella nota – garantita sul ‘Programma regionale Fesr-Fse+ 2021-2027 – Azione 4.l.1’, è di 15 milioni di euro. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 29 maggio”.

“Con l’Avviso P.Art.E.C.I.P.O., la Regione – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Caterina Capponi – intende contrastare il degrado sociale della periferie attraverso la realizzazione di azioni che favoriscano l’integrazione e l’inclusione socio-economica e le pari opportunità delle persone che abitano le periferie dei Comuni della Calabria, o comunque luoghi in cui si intrecciano, con più evidenza e maggiore concentrazione di altri, le disuguaglianze ambientali e sociali, caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi essenziali”.

“Ai Comuni, detentori del welfare locale – prosegue Capponi – è assegnato il compito, attraverso l’interlocuzione con gli altri attori istituzionali e del privato sociale, di potenziare e qualificare i servizi a favore delle periferie con una visione olistica della persona e a migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi, spesso generate anche dal luogo di appartenenza. L’obiettivo delle azioni da mettere in campo deve, pertanto, mirare a promuovere la partecipazione tra cittadini rendendoli protagonisti del miglioramento delle condizioni di vita dei luoghi in cui vivono. La Regione c’è ed è pronta a supportare gli enti locali affinché utilizzino al meglio le risorse utili a migliorare la qualità della vita di chi vive in situazioni di degrado e disagio. Ringrazio per il lavoro svolto tutto il Dipartimento e la dirigente della competente Unità organizzativa autonoma, Saveria Cristiano”.