Camera, Orrico-Scutellà (M5S): “Andrea Gentile smentito anche dalla cugina, Meloni soddisfatta del metodo?”

“Colpiscono le dichiarazioni

della commissaria della Lega per la provincia di Cosenza e consigliera regionale della Calabria Katya

Gentile che, nel corso della trasmissione Perfidia sulla tv regionale La C, ha riconosciuto come il

riconteggio delle schede inerenti il ricorso del cugino Andrea Gentile in Giunta per le elezioni alla Camera

non sia stato del tutto trasparente”. Lo affermano le deputate del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico

ed Elisa Scutellà. “Dobbiamo indirizzarle un plauso – dicono Orrico e Scutellà – per la coraggiosa onestà

avuta nel commentare una vicenda molto grave, riguardante un suo familiare, passata a Roma a colpi di

maggioranza. Quello che è accaduto è ormai noto: per sovvertire l’esito delle elezioni politiche del 2022

e defraudare il Movimento 5 stelle del seggio conquistato nel collegio di Cosenza grazie al voto libero dei

calabresi, sono state modificate prima le regole di attribuzione dei voti e poi considerate valide, addirittura,

il 10 per cento delle schede bianche, prevalentemente a favore del ricorrente Andrea Gentile. Purtroppo

– continuano le deputate pentastellate – non si può dire altrettanto degli altri esponenti di centrodestra,

calabresi e non, a cominciare da quelli componenti la stessa Giunta per le Elezioni, che hanno preferito

tacere per ragioni di scuderia e girarsi dall’altra parte. Ci chiediamo se – concludono Orrico e Scutellà –

la premier Meloni, dopo il silenzio mantenuto sulle vicende giudiziarie della ministra Santanché e del

sottosegretario Delmastro, deciderà, invece, di pronunciarsi sul caso Gentile e se è soddisfatta di avere

guadagnato con queste modalità un seggio a sostegno del suo governo”.

Lo dichiara la deputata Elisa Scutellà, capogruppo M5S in Commissione Politiche Ue.