Salone del Libro di Torino 2025, l’assessore regionale alla Cultura convoca i 5 sistemi bibliotecari regionali calabresi

Oggi, presso la Cittadella Regionale, si è tenuto un incontro cruciale convocato da Caterina Capponi, Assessore alla Cultura della Regione Calabria. L’obiettivo della riunione era avviare la programmazione per la partecipazione al Salone del Libro di Torino 2025, uno degli eventi letterari più prestigiosi a livello nazionale e internazionale. Durante l’incontro, sono stati convocati i rappresentanti dei 5 sistemi bibliotecari regionali, con l’intento di unire le forze per creare una presenza forte e significativa della Regione all’interno di una manifestazione che ogni anno attira migliaia di appassionati di libri, autori, editori e professionisti del settore.

L’Assessore alla Cultura ha sottolineato l’importanza di valorizzare la rete delle biblioteche regionali come luoghi di diffusione culturale e di promozione della lettura. La partecipazione al Salone del Libro rappresenta infatti un’opportunità unica per mettere in luce le eccellenze letterarie della Regione e coinvolgere i cittadini in un ampio programma di attività, eventi e presentazioni. I sistemi bibliotecari regionali, che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della cultura e della lettura, sono stati incaricati di collaborare alla creazione di un programma condiviso, che includerà incontri con autori, laboratori, seminari e presentazioni di libri, con un focus sulle produzioni locali e sulle nuove voci della letteratura contemporanea.

Il Salone del Libro di Torino 2025, che si terrà a maggio, sarà dunque un’occasione imperdibile – si legge in un comunicato stampa- per consolidare il legame tra le biblioteche, le istituzioni culturali e il pubblico, con l’obiettivo di ampliare il panorama culturale regionale e di dare visibilità agli autori e alle iniziative più rilevanti del territorio. L’incontro di oggi segna l’inizio di un percorso che, nei prossimi mesi, vedrà un’intensa collaborazione tra le diverse realtà bibliotecarie, con l’auspicio che la partecipazione al Salone del Libro possa diventare un momento di crescita culturale per la Regione e di valorizzazione del patrimonio librario e culturale che le sue biblioteche custodiscono. L’Assessore ha concluso l’incontro esprimendo grande soddisfazione per l’entusiasmo dimostrato dai partecipanti, che hanno mostrato piena disponibilità a lavorare insieme per un evento che si preannuncia ricco di contenuti e di opportunità per tutti.