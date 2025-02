Av/Ac Sa – Rc. Ferrante (Mit) incontra commissario, Opera procede spedita, stop allarmismi

“La nuova linea alta velocità / alta capacità Salerno – Reggio Calabria è un’infrastruttura prioritaria, sulla quale è massima l’attenzione del MIT e mia in particolare. Seguo il dossier sin dall’inizio del mio mandato e, grazie anche all’impegno incessante di Rfi, l’opera procede spedita. Bando, dunque, ad infondati allarmismi: l’Av Salerno – Reggio Calabria rappresenta l’Italia che riparte e torna a investire sulle grandi opere, sullo sviluppo e sul Mezzogiorno come locomotiva del Paese”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante, che questa mattina ha incontrato il commissario straordinario dell’opera Lucio Menta. “Ho voluto incontrare l’ingegner Menta, la cui nomina è stata di recente formalizzata, per augurargli buon lavoro e ribadire la volontà di proseguire con gli interventi nell’ottica della programmazione per singole fasi. Il lotto 1a è interamente finanziato, i lavori sono in corso e – aggiunge Ferrante – sono già in cantiere le prime talpe. Quanto ai lotti 1b e 1c, finanziati per 7 miliardi su un valore complessivo di 8, è in via di conclusione l’iter autorizzativo, al termine del quale saranno avviati i lavori relativi alla prima tratta e individuate le coperture residue. Per la galleria Santomarco, sul territorio calabrese, poi, è in corso il bando di gara che consentirà l’avvio dei lavori. I restanti lotti sono in fase di progettazione e saranno finanziati man mano che procederà l’iter attuativo, anche considerando l’interdipendenza funzionale della nuova linea ferroviaria Av/Ac con il Ponte sullo Stretto di Messina. Continueremo a lavorare per la realizzazione della Salerno Reggio Calabria, archiviando la stagione dei No e dell’immobilismo che – conclude Ferrante – troppo a lungo ha frenato la crescita dei territori”.