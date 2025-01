Cambio al vertice per la Delegazione Calabria della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI): Raffaella Ciardullo nuova delegata regionale

Cambio al vertice per la Delegazione Calabria della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI). Raffaella Ciardullo, produttrice (Tenuta del Travale) e appassionata portavoce del territorio calabrese, è stata eletta nuova Delegata Regionale, succedendo a Cataldo Calabretta (L’Arciglione). L’elezione, avvenuta durante l’assemblea dei soci calabresi, segna un rinnovato impegno per la promozione dei vignaioli indipendenti della regione.

“La Delegazione Calabria della FIVI – ha dichiarato Raffaella Ciardullo – rappresenta un mosaico di storie, tradizioni e innovazioni. La nostra regione, con la sua straordinaria unicità geologica e culturale, è il racconto vivente di dedizione e passione. Ogni vignaiolo indipendente è custode di un legame profondo con il proprio territorio, un equilibrio delicato tra tradizione e innovazione che merita di essere tutelato e valorizzato. Essere Delegata significa rappresentare questa ricchezza e lavorare per garantirle maggiore visibilità e ascolto nel panorama vitivinicolo nazionale ed europeo.”

La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, nata per rappresentare i piccoli produttori che coltivano e imbottigliano il proprio vino, si articola in Delegazioni Locali per garantire un collegamento diretto tra i soci e gli organi centrali dell’associazione. I Delegati Regionali, eletti dagli associati locali, costituiscono un punto di riferimento per le amministrazioni locali e per i vignaioli del territorio.

In Calabria conta 43 soci distribuiti sul territorio: 16 nella provincia di Crotone, 12 a Cosenza, 10 a Reggio Calabria e 5 a Catanzaro. I vignaioli indipendenti calabresi coltivano con passione i loro vigneti, imbottigliano il proprio vino e seguono personalmente ogni fase del processo produttivo, incarnando i valori fondanti della FIVI.

“La missione della FIVI – ha sottolineato Ciardullo – è quella di tutelare la viticoltura indipendente, preservando il legame autentico tra vino e territorio. Questa non è solo una visione, ma una responsabilità etica che richiede ascolto reciproco, impegno costante e una continua ricerca di equilibrio tra sostenibilità e autenticità.” Il nuovo vertice della Delegazione Calabrese vede anche due nuovi vice che affiancheranno la Ciardullo: Alberta Nesci (Azienda Nesci) e Andrea Paese (Tenute Paese), con i quali lavorerà per rafforzare la rete dei vignaioli calabresi, ampliare le opportunità per il territorio e promuovere l’identità enologica della Calabria.

“La mia guida partirà dalle solide fondamenta costruite da Cataldo Calabretta e Francesco Maria De Franco (‘A Vita), che hanno tracciato una visione chiara e lungimirante per la FIVI Calabria. La sfida è ora quella di continuare su questa strada, rafforzando la collaborazione tra i vignaioli e promuovendo il nostro marchio, che racchiude ciò che siamo: produttori autentici e indipendenti,” ha concluso Ciardullo.