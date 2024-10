Fiorita, Manfredi candidato migliore per presidenza Anci

“I sindaci della Calabria e i delegati calabresi all’Assemblea nazionale dell’Anci non abbiano dubbi: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è il candidato migliore per la presidenza e un’assoluta garanzia che le ragioni del Mezzogiorno saranno al centro dell’agenda politica dell’associazione”. Lo afferma in una nota il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

“Nessuna riserva ovviamente – prosegue – per gli altri autorevoli candidati, come Beppe Sala, sindaco di Milano, e Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, che hanno tutti i titoli per rappresentare tutti i Comuni italiani. Ma quella di Manfredi, che è stato rettore dell’Università Federico II e ottimo ministro dell’Università, è una candidatura che va oltre il campo del centrosinistra o del cosiddetto campo largo, incontrando stima anche in larghi settori del centrodestra”.

“Gaetano Manfredi – conclude Fiorita – sarà il presidente di tutti, ovviamente anche dei Comuni del nord e del centro del Paese, ma la sua cultura meridionalista contribuirà a perseguire politiche più equilibrate, che mirino ad assicurare a tutti i cittadini italiani le stesse opportunità. Sarà, ne sono certo, anche un grande riferimento politico e culturale per i sindaci calabresi che hanno bisogno di recuperare unità, all’interno dell’Associazione regionale, dopo molti mesi di incomprensioni e divisioni”.