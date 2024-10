L’imprenditrice Stefania Sammarro è stata nominata presidente della filiera Cinema e Cultura di CONFAPI Calabria

Il suo neopresidente Stefania Sammarro accoglie con ottimismo l’incarico. “Creare una filiera culturale è stata un’idea positiva. Abbiamo cercato di lavorare sulla qualità e continueremo a farlo. Voglio ringraziare ed esprimere piena soddisfazione per l’incarico che mette in evidenza grande fiducia riposta nella mia persona. Sono pienamente consapevole che l’impegno, le competenze ma soprattutto la passione per il proprio lavoro e la condivisione, sono la base da cui far discendere azioni positive per il raggiungimento degli obiettivi. La forza del nostro successo dipende da un agire quotidiano basato sul rispetto e sul saper ascoltare al meglio le esigenze e gli interessi imprenditoriali per il miglioramento sociale e culturale. E’ necessario valorizzare le aziende del territorio per un rilancio della cultura popolare che dia luce a un racconto di una Calabria differente. Attraverso il cinema, la fotografia, la videografia cercheremo di lanciare una nuova idea delle Calabrie nel mondo partendo dalle radici e dal territorio, dando spazio giovani che vogliono restare in Calabria”.

La cultura rappresenta infatti un tassello importante nel nostro Paese, non investire in essa significa far morire la possibilità di apprendere, conoscere e migliorarsi. L’impresa culturale merita di essere considerata perché assolve a delle funzioni importanti: ha una finalità sociale, eroga un servizio complesso e applica un approccio multidisciplinare. Le caratteristiche che accomunano tutte le imprese culturali sono da ricercarsi infatti nello svolgimento di attività a preminente contenuto artistico e culturale. Iniziative svolte in forme tali da garantire la realizzazione di una finalità di ordine sociale: la crescita culturale della collettività.

Stefania Sammarro è stata recentemente eletta come una delle figure di riferimento per Confapi Cinema, una categoria emergente all’interno di Confapi, mirata a rappresentare le imprese cinematografiche e legate al settore audiovisivo. Questo passo segna un importante riconoscimento per il suo lavoro e il suo impegno nel promuovere la creatività artistica e la valorizzazione del territorio attraverso la cultura visiva. Stefania è una referente legata alla formazione visiva. E’ la fotografa “intimista” ad aver creato, in Calabria, una galleria fotografica dedicata al Fine Art e alla fotografia come arte contemporanea. Grazie ai suoi workshop e alle sue mostre sul territorio e all’estero, si impegna da anni a evidenziare l’importanza della fotografia come forma d’arte e non come semplice scatto esecutivo. Attraverso la sua galleria nasce, infatti, il circuito Art Fabrique Calabria, un luogo dedicato alla fotografia concettuale. Il suo lavoro fotografico non abbraccia solo l’arte fotografica e la moda, ma anche il cinema. Partecipa, infatti, ai diversi festival del cinema per i photocall. Esperta di fashion editor photography, portfolio fotografico e bridal wedding insegna in diverse accademie del territorio calabrese e nazionale. Sammarro, già conosciuta per il suo contributo al mondo della fotografia artistica e della moda, si è affermata come una voce autorevole nella promozione dell’arte e delle eccellenze locali, contribuendo alla diffusione dell’immagine della Calabria in contesti internazionali, come durante la Milano Fashion Week. Il suo nuovo ruolo in Confapi Cinema riflette il suo desiderio di estendere questo approccio alla valorizzazione del cinema e della creatività audiovisiva, un settore sempre più strategico per lo sviluppo economico e culturale del Paese.