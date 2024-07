Conpait e Confartigianato insieme “per promuovere le pasticcerie italiane”

Una stretta di mano ed un accordo nazionale con ampie ricadute su tutti i territori locali. Ieri mattina, a Roma, Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli e il Presidente di Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani) Angelo Musolino hanno firmato, presso la sede Confederale, un protocollo d’intesa che punta a tutelare e promuovere gli interessi delle imprese nel settore della pasticceria. L’accordo prevede una collaborazione stretta e sinergica per rafforzare la rappresentanza del settore.

In particolare, Conpait opererà come partner di Confartigianato, partecipando alle iniziative nazionali, e usufruirà del supporto offerto dalla Confederazione, oltre a collaborare con le strutture territoriali dove sono presenti Gruppi di Categoria del settore pasticceria e di cui potrà utilizzare i servizi per le imprese.

Il Presidente Granelli e il Presidente Musolino hanno espresso soddisfazione per la firma dell’intesa, giudicata da entrambi “una preziosa opportunità per potenziare la capacità di rappresentanza, sostegno e valorizzazione dell’eccellenza delle imprese della pasticceria, fiore all’occhiello dell’agroalimentare made in Italy”.

“Questo accordo rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento del settore artigiano, che è il cuore pulsante della nostra economia locale. Grazie a questa collaborazione, le imprese artigiane potranno beneficiare di nuove opportunità di crescita e sviluppo, attraverso iniziative mirate a migliorare la competitività e l’innovazione”, ha rimarcato il maestro pasticcere Angelo Musolino, ricordando anche l’impegno del caro Dario Mariotti.

“Confartigianato ha sempre dimostrato un impegno costante nel supportare le piccole e medie imprese, e siamo entusiasti di poter lavorare insieme per creare un ambiente più favorevole per gli artigiani. Questo accordo prevede una serie di misure concrete, tra cui l’accesso a finanziamenti agevolati, programmi di formazione specializzata e servizi di consulenza personalizzata. Siamo convinti che, unendo le nostre forze, riusciremo a dare un impulso significativo al settore artigiano, contribuendo al benessere economico e sociale della nostra comunità. Invitiamo tutti a cogliere questa opportunità e a partecipare attivamente alle iniziative che verranno promosse”.