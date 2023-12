Il 13 dicembre a Roma, nella Sala Nassiriya del Senato, presentazione del Comitato Difesa Diritto alla Salute – Calabria

“Mercoledì 13 dicembre alle ore 14 presso la Sala Nassirya del Senato della Repubblica si terrà la conferenza stampa di presentazione del Comitato per la Tutela del Diritto alla Salute Calabria.

All’iniziativa parteciperanno parlamentari, amministratori pubblici e rappresentanti dei vari comitati territoriali”.

A renderlo noto i rappresentanti del comitato per la difesa del diritto alla salute di Paola, con l’intento di, come annunciato nei mesi scorsi, rendere tale comitato come Regionale.

“Nel luglio scorso, difatti – continuano – a seguito della pubblicazione del Piano di Riordino della Rete Ospedaliera, in Calabria, erano nati movimenti popolari per richiedere servizi più efficienti in ambito sanitario e per promuovere iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su un tema fondamentale quale è il diritto alla salute.

Ora la nascita di un Comitato regionale che metterà insieme le varie realtà territoriali con lo scopo di difesa e promozione del diritto alla salute in Calabria.

A breve -annunciano- verrà reso noto il programma dell’iniziativa con interventi e testimonianze di quanti vivono ogni giorno il dramma della inefficienza dei servizi sanitari in una Regione, come la Calabria, che neanche riesce a spendere le risorse stanziate dal governo centrale.

Il promotore dell’iniziativa l’ex consigliere regionale Graziano di Natale ha dichiarato: “nel luglio scorso avevamo annunciato la nascita del Comitato Regionale per la Difesa della Salute oggi compiamo questo primo passo sicuri che il tema del diritto alla salute sia una priorità da affrontare.

È una opportunità per quanti, come me , credono ancora che si possa cambiare lo stato delle cose anche in una terra difficile come la Calabria”.