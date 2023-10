Integratori alimentari per affrontare l’inverno

L’estate è ormai giunta al suo termine e sta per lasciare spazio all’autunno e soprattutto al temutissimo inverno: la stagione dei malanni e dell’influenza. Con l’arrivo del freddo e dei primi virus invernali, l’organismo viene sottoposto a un forte stress, in quanto si ritrova a lavorare il doppio per potenziare le difese immunitarie per fronteggiare la nuova stagione. Inoltre, anche la scarsità di luce dovuta all’accorciarsi delle giornate contribuisce a esasperare la sensazione di stanchezza sia fisica sia mentale.

Per questo motivo, è importante tenere alto il nostro sistema immunitario attraverso un’alimentazione sana, composta dai nutrienti necessari a proteggere l’organismo. La dieta può essere poi integrata con supplementi alimentari, ossia gli integratori, che rappresentano un valido alleato in diverse situazioni, come per l’appunto il sopraggiungere della stagione invernale.

Ecco allora alcuni consigli sugli alimenti più adeguati e gli integratori alimentari per l’inverno.

Gli alimenti più efficaci contro il raffreddamento invernale

La strategia migliore per affrontare l’inverno e ridurre il rischio di malanni e influenze è contare sull’assunzione di alimenti di stagione, che contengano le vitamine e i minerali essenziali per il nostro organismo.

In particolare, gli ortaggi protagonisti dell’inverno sono tutte le verdure appartenenti alla famiglia delle crucifere e non solo, per esempio: cavoli, barbabietole, rape, cardi, coste, patate, spinaci, sedano, carote, cipolle, zucca, ravanelli, finocchi.

Per quanto riguarda la frutta fresca, invece, bisogna prediligere i frutti ricchi di vitamine e antiossidanti tipici della stagione invernale, tra cui agrumi, mele, pere, kiwi, cachi e melograni.

Da non sottovalutare, poi, sono anche la frutta secca e i semi oleosi, ricchi di proteine e calorie utili durante l’inverno.

Integratori alimentari per l’inverno, quali scegliere?

Anche se il grosso del lavoro è svolto da un’alimentazione appropriata e uno stile di vita sano, a volte è necessario ricorrere all’utilizzo di integratori alimentari appositi per affrontare l’inverno con serenità.

Nello specifico, le sostanze più utili al rafforzamento del sistema immunitario, e che quindi vale la pena integrare, sono le seguenti:

Curcuma , ottima per prevenire gli stati influenzali;

, ottima per prevenire gli stati influenzali; Echinacea , molto utile sia per prevenire sia per curare i malanni invernali;

, molto utile sia per prevenire sia per curare i malanni invernali; Vitamina C , un potente antiossidante fondamentale per rafforzare il sistema immunitario;

, un potente antiossidante fondamentale per rafforzare il sistema immunitario; Vitamine del gruppo B (soprattutto B6 e B12), per la produzione dei globuli rossi e per il supporto al sistema immunitario, oltre che a quello cognitivo;

(soprattutto B6 e B12), per la produzione dei globuli rossi e per il supporto al sistema immunitario, oltre che a quello cognitivo; Magnesio , per contrastare le sensazioni di stanchezza e affaticamento;

, per contrastare le sensazioni di stanchezza e affaticamento; Vitamina D , che in inverno scarseggia a causa della poca luce, importante per l’assorbimento del calcio;

, che in inverno scarseggia a causa della poca luce, importante per l’assorbimento del calcio; Ferro e Zinco , utili per tenere alte le difese dell’organismo;

, utili per tenere alte le difese dell’organismo; Propoli, considerato un antibiotico naturale contro le infezioni dell’apparato respiratorio e i sintomi influenzali quali tosse, raffreddore e mal di gola.

Come in ogni stagione, la natura ha sempre in serbo qualche soluzione per il nostro organismo, soprattutto nei mesi dell’anno in cui è necessaria un’integrazione maggiore di vitamine e minerali. In questo senso, gli integratori alimentari costituiscono un’ottima maniera per proteggere il corpo e vivere serenamente.