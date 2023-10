INPS, selezione pubblica per 512 medici fiscali: candidature da martedì 10 ottobre

Martedì 10 ottobre alle 9,30 partirà la nuova procedura di presentazione della domanda di selezione pubblica per l’assunzione di n. 512 medici fiscali.

Alle figure professionali individuate dal bando saranno conferiti incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico-legale sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia affidate all’INPS, ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale – autorizzato con determinazione n. 193 del 4 agosto 2023 del Direttore generale dell’INPS – per la medicina fiscale convenzionata INPS sottoscritto dall’Istituto e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in data 11 ottobre 2022.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica tramite il sito www.inps.it, dalle ore 9,30 di martedì 10 ottobre 2023 fino alle ore 14 di lunedì 30 ottobre 2023, mediante l’utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (carta identità elettronica), utilizzando l’apposito form presente sul sito internet dell’Istituto seguendo il percorso: Avvisi, bandi e fatturazione – Reclutamenti – Avviso di selezione pubblica per il reperimento di un contingente di n. 512 medici