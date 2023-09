Istituita la commissione regionale ASC delle “Danze Caraibiche”

La pausa estiva non ha fermato gli addetti ai lavori della famiglia ASC che hanno proceduto inarrestabili per ampliare i servizi offerti ai propri affiliati.

In attesa di conoscere le diverse attività in cantiere, la ASC è lieta di comunicare la recente formazione della Commissione Regionale ASC “Danze Caraibiche”.

Tanti i volti noti del settore danza, scelti tra un ventaglio di professionisti provenienti da tutta la Regione e che rappresenteranno gli innumerevoli atleti appartenenti ad una delle discipline più coinvolgenti ed appassionanti.

L’intento – si legge in un comunicato stampa – è quello di professionalizzare sempre di più le danze caraibiche nella Regione Calabria, proponendo corsi di formazione con artisti di fama internazionale, italiani e non, che in qualità di istruttori accresceranno il livello della danza in Calabria, fornendo agli allievi del territorio nuove ed innovative tecniche.

Già previsto un Boot Camp nel mese di settembre per dare il via ad un lungo viaggio nel mondo della danza, al ritmo delle musiche più rappresentative del mondo caraibico.

“È stata istituita una squadra completa, che copre tutta la Regione” commenta il Presidente ASC Regio Calabria, Antonio Eraclini, “questa è l’ennesima novità che conferma ASC come apripista e Comitato innovatore, formando la prima commissione di danze caraibiche. Una commissione formata da esperti del settore ove ciascuno darà il proprio determinante apporto”.

La Commissione è composta da Domenico Scaglione (RC) della “ASD Entertainment & Events” e “ABS Academy”, Vincenzo Morello (CZ) della “Nadd Accademy”, Nino D’Amico (RC e VV) della “Progetto Salsa”, Francesca Toma (CS) della “Marco & Francesca Academy” ed Ottavio Belfiore della “ASD Alma Cubana” (KR).

La Commissione è già al lavoro per organizzare in Calabria le prime gare di danza caraibica, ma prevedendo anche l’organizzazione di altre competizioni nelle diverse discipline della danza.

Si preannuncia, quindi, una stagione dal ritmo scatenato, allegro ed inarrestabile così come è la macchina organizzativa ASC che continua a reinventare quotidianamente per formare e divertire i propri affiliati.