Neri: “Al via importanti iniziative di FdI sul territorio calabrese”

“La convention europea “Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa”, tappa di “Ecr Party” svoltasi lo scorso weekend nella città metropolitana di Reggio Calabria e, precisamente a Scilla, è stata una iniziativa importante per la Calabria e che ha riunito ministri, manager, politici ed accademici provenienti da tutta l’Europa per discutere e confrontarsi sulle risorse, capacità e opportunità del Sud”.

Lo afferma il Capogruppo di FdI in Consiglio regionale Giuseppe Neri che aggiunge: “Un evento politico di straordinaria importanza non solo per la classe dirigente ma, per la comunità calabrese che, per tre giorni, ha preso visione dei progetti futuri da realizzare nel Meridione. A partire dal Ponte sullo Stretto per passare alla ZES per l’intero Meridione, alle opportunità che il PNRR e gli altri fondi comunitari offrono per la realizzazione di infrastrutture indispensabili se davvero si vuole contribuire alla crescita e allo sviluppo dei nostri territori. Grazie all’impegno dell’europarlamentare Denis Nesci che ha avuto la capacità di realizzare questa iniziativa nella provincia di Reggio Calabria, – continua il consigliere regionale Neri – la nostra area metropolitana ha avuto il giusto risalto a livello nazionale ed internazionale. Da qui, prenderanno il via una serie di iniziative programmate da Fratelli di Italia sul territorio per confrontarsi con le comunità locali sia per affrontare le tematiche che più interessano i cittadini individuando le opportune soluzioni, sia per dare conto del grande lavoro che in appena un anno, ha portato avanti il premier Giorgia Meloni con il suo Governo per creare le giuste condizioni per la crescita e lo sviluppo della nostra nazione”.