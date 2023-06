57 nuovi contagi da Covid-19 in Calabria

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 639101 (+57) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4368004 (+673).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 112 (15 in reparto, 3 in terapia intensiva, 94 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 115158 (114700 guariti, 458 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 188 (35 in reparto, 0 in terapia intensiva, 153 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 190936 (189403 guariti, 1533 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 17 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60401 (60109 guariti, 292 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 152 (4 in reparto, 2 in terapia intensiva, 146 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 210477 (209539 guariti, 938 deceduti). –

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 16 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53938 (53732 guariti, 206 deceduti).

Nelle ultime 24 ore si registra un decesso. Quattro ricoveri in più nei reparti degli ospedali calabresi, mentre resta stabile il dato sulle terapie intensive. Tasso di positività all’8,47%,