Lotta al Neuroblastoma, al via la campagna “Cerco un uovo amico”: anche in Calabria la raccolta fondi a sostegno della ricerca

L’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma – che quest’anno taglia il traguardo dei 30 anni di attività a sostegno della ricerca contro questo tumore pediatrico prima causa di morte per malattia prescolare e terzo tumore pediatrico per frequenza dopo leucemie e tumori cerebrali – lancia anche in Calabria la campagna di Pasqua 2023 “Cerco un uovo amico”. Tra gli studi sostenuti dall’associazione, nata a Genova nel 1993 e che ha come sede l’istituto Gaslini del capoluogo ligure, c’è anche il progetto Genedren che ha consentito l’individuazione di una serie di mutazioni genetiche predisponenti al neuroblastoma.

“I risultati di Genedren, progetto portato avanti al Ceinge Biotecnologie avanzate di Napoli – è detto in un comunicato dell’associazione – si basano sull’analisi di 1.100 campioni di Dna ottenuti grazie alla collaborazione con la biobanca del ‘Gaslini’ e con altre collaborazioni internazionali. Dallo studio nascono le premesse per realizzare un test utile a calcolare il rischio di sviluppare il tumore e a effettuare diagnosi e trattamenti sempre più precoci.

“Si ipotizza, inoltre, la possibilità di nuovi farmaci per intervenire in modo mirato sulle cellule mutate” spiega il professore Mario Capasso, dell’Università “Federico II” di Napoli, principale referente del progetto insieme a un altro professore della stessa Università partenopea, Achille Iolascon. “Solo grazie al continuo sostegno alla nostra ricerca – aggiunge Capasso – sarà possibile ora proseguire questo studio per svelare nuovi fattori genetici che contribuiscono allo sviluppo di questa devastante malattia e per traslare i risultati ottenuti nella clinica pratica”.

Per donare le uova dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma e contribuire così a sostenere la ricerca scientifica basta andare al sito www.neuroblastoma.org, sezione “Cerco un uovo amico Pasqua 2023” di Anb Store. In alternativa, si può telefonare al numero 010-9868319 o al numero 010-9868320, oppure si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica pasqua@neuroblastoma.org.