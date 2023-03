Verso le elezioni RSU di Poste Italiane

Poste Italiane è la più grande azienda del paese con i suoi 120.000 dipendenti di cui oltre 4.000 in Calabria. “Il prossimo 28 e 29 marzo ci apprestiamo a vivere la grande sfida delle elezioni Rsu-Rls. La SLC-CGIL Calabria sarà presente con i propri candidati e la propria lista in tutti i collegi (ordinari e speciali) calabresi, assumendosi come sempre l’onore e l’onere di provare a rappresentare non solo i propri iscritti ma tutti i lavoratori di Poste Italiane nel sostegno delle proprie istanze sindacali, contrattuali e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Carichi di lavoro (trasferte e distacchi, orario di lavoro, pressioni sempre più forti in tutti i settori aziendali), riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario (la settimana lavorativa di 4 giorni accresce la produttività e migliora la qualità della vita di chi lavora), lavoro agile (che sia realmente agile ed esigibile), nonché sicurezza e contrattazione collettiva ed individuale: sono tutte problematiche che vedono l’impegno rivendicativo della Slc Cgil e sui quali puntiamo per cambiare il presente e migliorare il futuro. Per parlare di tutto questo lunedì 13 marzo si terrà un “Attivo candidati Rsu-Rls di Poste Italiane”.

Alla riunione parteciperanno: Angelo Sposato, segretario generale Cgil Calabria; Alberto Ligato, segretario generale Slc Cgil Calabria; Giuseppe Di Guardo per la Slc Nazionale, Area Servizi Postali.