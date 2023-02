Avviato il progetto “RecupED.net” (Recupero&Educazione): la risposta a ogni forma di povertà dell’Istituto per la famiglia sez.289 “Gilberto Perri”

È partita l’iniziativa “RecupED.net” (Recupero&Educazione)! Il progetto dell’Istituto per la famiglia sez.289 Gilberto Perri ODV finanziato dalla Regione Calabria con risorse statali del ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito dell’avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza locale ai sensi degli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, della Regione Calabria.

L’Associazione, che prende il nome dal fondatore “Gilberto Perri“, missionario cristiano, opera sul territorio dal 2009 in maniera specifica, con prestazioni di volontariato attivo e diretto nei confronti dei soggetti che presentano necessità di aiuto a fine di migliorare le condizioni di vita della famiglia con una azione sociale di solidarietà e di assistenzialità, cristianamente ispirata.

Su queste premesse nasce il progetto “RecupED.net” che attraverso la realizzazione di una piattaforma on line vuole supportare il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari generando azioni e interventi finalizzati a mettere al centro la persona e le relazioni di comunità. L’idea a fondamento della proposta progettuale è stata sviluppata sulla base dell’esperienza sul territorio dell’Istituto per la Famiglia sez. 289 Gilberto Perri ODV al fine di rispondere concretamente ai bisogni primari della comunità fragile. Il progetto “RecupED.net”, attraverso l’azione sinergica tra IPF Gilberto Perri, il Banco Alimentare di Reggio Calabria e tutti i donatori (aziende agricole, centri commerciali, imprese ecc) che aderiscono al progetto, creerà un meccanismo virtuoso di incontro e di recupero dell’autostima, nonché di educazione alla responsabilità sociale.

Inoltre, il progetto intende contrastare il fenomeno della “povertà educativa” attraverso la realizzazione di percorsi educativi laboratoriali in grado di sviluppare, nei giovani, personalità, competenze, capacità creative e socializzazione. Con riferimento a questo ultimo obiettivo, nello specifico, il progetto si svilupperà all’interno del Centro di Aggregazione Giovanile dello Stretto, che ha sede presso l’Istituto per la Famiglia sez. 289 “Gilberto Perri” ODV, che quotidianamente accoglie giovani coinvolgendoli in attività finalizzate a contrastare fenomeni negativi quali la dispersione scolastica e il conseguente abbandono degli studi, attraverso le seguenti attività erogate a titolo completamente gratuito: laboratori didattici (Musica, Scenografie e Informatica); attività ludico/ricreative (Ping Pong, Calcio Balilla, Biliardo, Giochi Da Tavolo, Basket); attività di Time Sharing, attraverso incontri dedicati agli adolescenti con difficoltà scolastiche attività di doposcuola che saranno svolte da giovani esperti.