ZES, Carfagna: “Insediamento Callipo frutto del lavoro Governo Draghi”

“Le Zes funzionano. Lo dicono gli imprenditori, che ora trovano facile e conveniente investire al Sud.

Questi sono i frutti del lavoro avviato con il Governo Draghi. Questa la differenza tra chi realizza progetti e chi fa propaganda.

Investimenti, semplificazione, posti di lavoro, sviluppo: il Mezzogiorno cresce così!”. Lo scrive sui social la presidente di Azione Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale nel Governo Draghi, commentando il rilascio in appena una settimana dell’autorizzazione unica alla “Callipo conserve alimentari” per un nuovo insediamento produttivo nella Zona economica speciale della Calabria.