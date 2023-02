Sofo (FDI): “Majorino insulta i tanti calabresi che contribuiscono a ricchezza Lombardia. Venga con me a scoprire il patrimonio della Calabria”

“Le dichiarazioni di Pierfrancesco Majorino sulla Calabria sono frutto di pregiudizi dettati da ignoranza. Per liberarsene lo invito volentieri a venire a visitare con me la Calabria affinché si renda conto dell’immenso patrimonio storico, culturale e umano di questa terra. Una terra il cui potenziale è ostacolato dalla mancanza di infrastrutture, servizi e in generale investimenti che hanno costretto in tantissimi, a partire dai miei genitori, a emigrare al Nord dove oggi contribuiscono con il loro lavoro alla ricchezza proprio di regioni come la Lombardia. Se Majorino fosse un politico lungimirante, capirebbe che lo sviluppo di questa regione, le cui potenzialità contrariamente da quanto dice sono enormi, dovrebbe essere una priorità della nostra Nazione in primis per la posizione geografica che ricopre e che la rende un naturale perno dell’Italia nel Mediterraneo e in Africa, area dalla quale dipende il futuro economico e geopolitico del nostro Paese tutto. A partire dall’approvvigionamento energetico necessario alle nostre aziende e ai nostri cittadini, compresi quelli lombardi”.

Lo afferma, in una nota, l’eurodeputato ed esponente FdI, Vincenzo Sofo.