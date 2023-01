Giovanni Puccio, il cordoglio della vicesindaco di Catanzaro e presidente dell’assemblea regionale PD Giusy Iemma: “Avrei voluto non condividere questa notizia”

“Avrei voluto non condividere questa notizia. Giovanni Puccio, per gli amici “Già Già”, ci ha lasciati, e con lui se ne va una parte importante della nostra storia.

Una lunga malattia lo ha portato via, dopo tanta sofferenza. Eppure lui ha combattuto come sempre, in silenzio e con la dignità e la discrezione, che lo hanno in ogni circostanza contraddistinto.

L’anima del Partito, che tanto ha dato al popolo di sinistra e nulla ha chiesto, se ne va in punta di piedi. Tante le battaglie fatte con lui, Giovanni ha sempre mostrato grande visione politica e generosità.

Stimato dirigente della sinistra, incline all’ascolto ed al dialogo, ha sempre svolto il suo ruolo con slancio e passione politica nel partito, dal PCI al PDS e DS, fino al PD, senza mai sottrarsi ad impegni elettorali ed organizzativi, che ha affrontato con grande competenza e lealtà. Il popolo di sinistra e la comunità di Botricello di cui è stato sindaco ne piangono la prematura scomparsa.

Grande esempio di coerenza e rispetto per le istituzioni, rappresenta per noi tutti un grande esempio per il suo modo nobile di intendere la politica. Il Partito democratico calabrese perde uno dei suoi riferimenti più importanti.

Faremo tesoro dei suoi insegnamenti!”.