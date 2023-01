Scuola, Antoniozzi (FdI): “Esempio docente di Rovigo altamente positivo. Basta con il lassismo”

“La docente di Rovigo che ha denunciato i suoi alunni per gli spari in classe è un esempio altamente positivo”. Lo afferma, in una dichiarazione, Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Basta con il lassismo – aggiunge Antoniozzi – nei confronti di studenti che vanno oltre qualsiasi limite non percependo mai il senso della sanzione. I ragazzi che aggrediscono docenti, bullizzano o addirittura arrivano a fare quello che è successo a Rovigo devono conoscere la punizione riabilitativa anche e soprattutto nel loro interesse”.

“Il ministro Valditara – sostiene ancora il vice capogruppo di FdI alla Camera – sta agendo in questa direzione inserendo regole, che sono necessarie affinché la scuola sia centro educativo e i docenti abbiano il rispetto che meritano”.