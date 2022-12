Saccomanno (Lega): “Grande sconfitta dello Stato. La mamma di Maria Chindamo muore senza poter avere giustizia”

“Uno Stato veramente democratico deve garantire una “Giustizia” vera, concreta e celere. In Italia e, specialmente, in Calabria non esiste nulla di ciò! Tantissimi genitori, figli, parenti e amici, che non riescono ad avere alcuna notizia delle vittime di mafia o persone scomparse. Attesa di anni, promesse, speranze che, però, si infrangono dinnanzi a silenzi omertosi, paure e bocche cucite. Pina De Francia ha chiesto per anni di sapere cosa sia successo alla propria figlia Maria Chindamo, ha chiesto a gran voce “Giustizia”, ma non ha ottenuto nessuna risposta … ed è morta con il dolore che ha invaso e stravolto la sua vita. Tante battaglie che sono rimaste solo tali e che non hanno portato a nulla. Solo un gran dolore, una figlia scomparsa e dei nipoti che ancora oggi vorrebbero, come lei, conoscere la verità. Una verità certamente amara, ma che il cittadino, i propri cari hanno diritto di conoscere. Tante le affermazioni, tante dicerie, tante ipotesi … ma l’unica verità è che Maria Chindamo è stata uccisa, ma non si conoscono ne le ragioni e ne le modalità. Alla famiglia tutta la vicinanza della Lega e del suo Commissario che, certamente, continueranno le battaglie per avere una Giustizia vera, celere e corretta”.

Lo afferma, in una nota, il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno.