Furgiuele (Lega) sulla manovra: “Bene 440 milioni di euro per rischio idrogeologico Calabria””

“Grazie a un emendamento del governo approvato in commissione bilancio, si stanziano 440 milioni di euro alla Calabria per prevenire e mitigare il rischio idrogeologico. Si parla di 50 milioni di euro per l’anno 2023, 100 milioni per il 2024, 170 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026. Un’ottima notizia per la nostra regione e per la tutela del suo territorio dove il dissesto idrogeologico è diffuso in modo capillare e rappresenta una problematica di notevole importanza”.

Lo dichiara il deputato della Lega Domenico Furgiuele.