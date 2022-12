Scopri i prodotti per alimentare la tua abitazione in modo pulito ed ecologico

Dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina sono passati ormai 10 mesi e le conseguenze hanno interessato anche altri Paesi, tra questi è presente l’Italia. Nonostante diverse figure diplomatiche siano pronte per sedersi al tavolo della pace, alcuni rapporti continuano a stridere.

Tutto questo ha comportato diverse conseguenze per quasi tutti gli Stati: rincaro dei prezzi riguardo al settore energetico. In quanto cittadini, per correre ai ripari, si potrebbe pensare all’utilizzo di soluzioni di alimentazione che siano ecologiche e innovative: per ulteriori informazioni qui .

Le soluzioni proposte si posizionano sul podio grazie non solo al comparto tecnico, accuratamente messo a punto, ma anche dal punto di vista del design. In base ai dispositivi in questione saranno soddisfatti i requisiti della comodità, compattezza, praticità, e tanto altro. Approfondiamo insieme.

Kit pannelli fotovoltaici da balcone, di cosa si tratta

Partiamo subito con un prodotto pensato e realizzato per la conservazione e l’utilizzo dell’energia. L’azienda madre, leader nel settore, ha messo a punto questo sistema che risulta essere pratico ma soprattutto conveniente.

Il kit è formato da un set di pannelli solari + generatori solari portatili. Il connubio tra i due è una combinazione efficiente ed efficace per il proprio balcone; infatti, consente al cliente di poter accumulare e conservare l’elettricità per poi utilizzarla quando serve, punto a favore di questi prodotti rispetto ad altri kit presenti sul mercato.

Ci sono ulteriori vantaggi degni di nota per chi deciderà di utilizzare il suddetto kit, tra questi spiccano:

la possibilità di ridurre i costi energetici ;

; è facile da installare ;

; maggiore potenza a disposizione;

a disposizione; è estremamente silenzioso ;

; l’ utilizzo è sia diurno sia notturno ;

è sia sia ; maggiore sicurezza e affidabilità.

Questi potrebbero essere definiti i vantaggi principali di un kit pannelli fotovoltaici, i restanti sono destinati all’esperienza di utilizzo. Adesso vediamo insieme i prodotti presenti all’interno del kit stesso.

Power station portatile, di cosa parliamo

La batteria solare viene considerata come se fosse un piccolo generatore che ha la possibilità di immagazzinare l’energia prodotta dai pannelli solari. Questo dispositivo in particolare serve a garantire un’alimentazione costante e, soprattutto, ovunque ci si trovi.

Quest’ultima caratteristica si rintraccia nel design particolare che possiede e che dà anche il nome al prodotto in sé, infatti è “portatile”. Questo tratto distintivo consente alla power station di diventare a pieno titolo una fedele compagna di viaggio per tutti coloro che amano il camper o sono degli amanti dell’avventura.

Dal punto di vista delle impostazioni, il comparto tecnico soddisferà le esigenze di un ampio bacino di utenza, grazie ad esempio all’abbondante numero di prese elettriche presenti in diversi formati. Vien da sé che questa caratteristica consente a un numero maggiore di dispositivi di essere alimentati perché la compatibilità è elevata. La ricarica, inoltre, avverrà istantaneamente.

Rispetto ad altri dispositivi presenti all’interno dello stesso settore, le power station portatili in questione possiedono ulteriori caratteristiche che le fanno schizzare in vetta alla classifica grazie alla possibilità di poterle utilizzare sia all’interno, quindi indoor, sia all’esterno, quindi outdoor.

Risultano perfette per alimentare la propria abitazione in casi di emergenza, ad esempio, oppure il proprio giardino durante una festa, ma anche il proprio camper o i propri dispositivi elettronici quando si è in viaggio.

Inoltre, l’azienda che ha prodotto questi articoli li ha dotati di un sistema di ricarica efficiente che consente una ricarica più rapida. Vediamo insieme alcuni modelli, anticipiamo già che la casa produttrice ha ben pensato di ideare due serie distinte di batterie solari: la serie DELTA e la serie RIVER.

Power station portatile, serie DELTA e RIVER

La grande famiglia delle power station, declinate in diversi modelli, è molto apprezzata grazie alle sue particolari caratteristiche sia tecniche sia estetiche che hanno conquistato una grande fetta di pubblico. Tutti i dispositivi presenti nelle serie sono stati realizzati appositamente per soddisfare diverse esigenze.

In primis, soddisfano appieno i seguenti requisiti:

sono efficienti ;

; compatti ;

; versatili ;

; trasportabili ;

; elevata compatibilità

Per quanto riguarda l’aspetto energetico, quindi della potenza, la serie DELTA ha una capacità compresa tra 882Wh e 3,6KWh. Questa caratteristica conferma nel concreto la possibilità di questi dispositivi di essere versatili e adattarsi a diverse situazioni.

Le power station sia della serie DELTA sia della RIVER sono in grado di alimentare dispositivi energivori e meno energivori. Nella prima categoria possono rientrare quelli soprattutto presenti all’interno della propria abitazione come il frigorifero, il forno o altri elettrodomestici; nella seconda categoria, invece, rientrano i device personali come smartphone, computer, tablet, ecc.

Se la batteria DELTA risulta perfetta indoor, senza escludere l’outdoor, grazie al suo potenziale di accumulo che le consente di trasformarsi in un piccolo generatore, quella della serie RIVER è al top per la sua ricarica rapida, infatti è stata incorporata la funzione brevettata X-Stream che garantisce l’80% di ricarica in appena un’ora.

Pannelli solari portatili, di cosa parliamo

L’altro prodotto contenuto all’interno del kit è il pannello solare portatile. Già dalla denominazione si può intuire un primo requisito che soddisfa: può essere trasportato. Quindi, anche questo dispositivo può diventare un fedele compagno di viaggio outdoor ma soprattutto un importante alleato indoor per il proprio balcone.

Si presenta con un design leggero grazie al materiale utilizzato per costruire le celle: il silicio monocristallino nero. Quest’ultimo lo rende anche resistente agli agenti atmosferici, requisito potenziato grazie all’applicazione di uno strato leggero di ETFE, e garantisce anche un assorbimento di energia nettamente superiore.

Il funzionamento è molto semplice. Bisognerà collegare un pannello o una serie a un generatore solare della stessa azienda e si potrà dare il via alla ricarica. Vengono proposti al cliente diversi modelli che si differenziano principalmente per il wattaggio:

da 110 W ;

; da 160 W ;

; da 220 W ;

; da 400 W

I diversi modelli riusciranno a soddisfare diverse necessità. Se si ha bisogno di un modello piccolo si potrà optare per quello da 110 W; invece, se si ha la necessità di osare maggiormente si potrà optare per quello da 400 W. Riguardo a quest’ultimo è doveroso specificare che è uno dei pochi presenti sul commercio che possiede caratteristiche simili.

Un prodotto realmente adatto a diverse situazioni, soprattutto se si sfrutta un’ulteriore caratteristica di questi pannelli solari: la possibilità di poterli abbinare tra loro, a patto che rispettino lo stesso wattaggio, per poi collegarli a un generatore e sprigionare tutta la potenza di cui si ha bisogno per alimentare la propria abitazione in modo pulito ed ecologico.