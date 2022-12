Sicilia, Schifani: “Ponte sullo Stretto è dietro l’angolo”

“Il Ponte sullo Stretto è dietro l’angolo ci stiamo lavorando. Io ringrazio pubblicamente il governo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini che si sono intestati questa iniziativa.

Io e il presidente della Calabria Roberto Occhiuto faremo di tutto perché questa opera si possa realizzare. Io oggi vado a Roma per 24 ore per trovare soluzioni per i siciliani per la nostra terra con un confronto alla pari con un governo che devo riconoscere sta dimostrando grande attenzione alla nostra terra”.

Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani nel corso della presentazione del nuovo treno Blues di Trenitalia alla stazione centrale di Palermo.