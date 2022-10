Il deputato Mangialavori (FI) annuncia querela contro “Repubblica” per il titolo di un articolo: “Mai stato coinvolto in alcun procedimento giudiziario”

“Qualunque associazione tra il mio nome e il concetto stesso di ‘ndrangheta, o qualsivoglia forma di mafia, è gravemente infamante e offensiva della mia storia personale e politica e, dunque, assolutamente inaccettabile. Per questa ragione ho dato mandato ai miei legali di depositare querela contro Repubblica.it per il titolo di un articolo che, tra l’altro, non ha alcuna attinenza con il contenuto, dove ciò accade. Non sono peraltro mai stato coinvolto in alcun procedimento giudiziario”. Lo afferma, in una dichiarazione, il deputato di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

“Continuerò a battermi in Parlamento e altrove – aggiunge Mangialavori – per una politica dove ci si sfida sui contenuti e ci si rispetta, non sulla demolizione dell’avversario e sulla diffamazione. Sono calabrese e sono orgoglioso di essere onesto, come milioni di miei concittadini”.