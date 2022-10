Calabria, Mancuso: “Solidarietà alla protesta delle donne iraniane private dei diritti civili”

Esprimo, anche a nome del Consiglio regionale della Calabria che mi pregio di rappresentare, solidarietà alle donne iraniane private dei diritti civili. E associandoci alle reazione, vibrate e corali, che si colgono nella società calabrese, affermiamo la totale disapprovazione verso l’atteggiamento repressivo, da parte delle autorità iraniane, dei basilari diritti civili e umani delle donne. L’assassinio di Masha Amani e Hadis Najafi, le due donne uccise nei giorni scorsi, non può lasciare indifferenti. La coraggiosa domanda di libertà delle donne iraniane va amplificata e condivisa. Insieme, donne e uomini, dobbiamo sostenere con ogni mezzo a nostra disposizione, le donne che vivono in Iran e nei Paesi in cui sono mortificate da norme oppressive che collidono con ogni umanità, prima ancora che con i valori di fondo delle società occidentali”. Così il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso.