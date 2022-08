Medici cubani, Granata (Legalità Democratica): “Medici cubani, ha Ragione Roberto Occhiuto, basta con le speculazioni dei privati”

“Pieno sostegno al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, quando dichiara che il distacco transnazionale dei camici bianchi cubani rappresenta una misura emergenziale e una leva alternativa rispetto al ricorso alle società interinali. Da amministratore ho già avuto modo di verificare l’operato di buon andamento della pubblica amministrazione di Roberto Occhiuto nel settore dei rifiuti e della depurazione. Possiamo dire con orgoglio che il nostro presidente in questi mesi ha detto no ad alcune realtà private che forniscono medici ai sistemi sanitari regionali e che hanno chiesto anche 1800 euro al giorno – più di 50mila euro al mese – per ogni unità da inviare presso i nostri ospedali calabresi. Come ha specificato il Presidente Occhiuto l’intesa con Cuba ci permetterà di avere lo stesso servizio, spendendo esattamente un decimo di quanto altrimenti saremmo stati costretti a sborsare. Capisco che questo da fastidio ai privati e alle forze della conservazione che hanno speculato da decenni sulla sanità calabrese. Se ne facciano una ragione è iniziato un nuovo corso di governo di un leader regionale che vuole bene alla Calabria e si chiama Roberto Occhiuto”. Lo dichiara il presidente dell’associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata.