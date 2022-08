Elezioni, Capocasale (Terzo Polo): “Candidatura opportunità per tornare in Calabria ed essere in prima linea”

“Ho accettato con grande piacere la candidatura come rappresentante di Azione alla Camera dei Deputati in Calabria. Ringrazio Carlo Calenda, Andrea Mazziotti e gli amici del Consiglio Regionale e Provinciale per l’opportunità di ritornare nella mia Terra e di essere oggi, in prima linea, in questa nuova sfida, fondamentale per il Paese e per la nostra Regione.

Ringrazio anche la Mia famiglia, fortemente radicata in Calabria, che mi ha spinto ad accettare questa scommessa, e tutti coloro che mi sono stati accanto nel diffondere nel nostro territorio la visione di Azione, fatta di proposte concrete e realizzabili. Una nuova politica ispirata ai valori liberali e popolari, al pragmatismo ed alla concretezza, contro i populismi di destra e di sinistra. Da oggi, saremo tutti impegnati per dare all’Italia una politica diversa”.

Così, in una nota, Carla Capocasale, candidata alla Camera dei Deputati alle elezioni politiche per il Terzo Polo.